ارتفاع عدد الطعون في نتائج الانتخابات النيابية الى 61 طعناً

كشف مصدر قضائي عن ارتفاع عدد الطعون الانتخابية المسجلة حتى اليوم الأربعاء لدى محاكم الاستئناف الثلاث، (عمان، إربد، معان) إلى (61) طعناً.

وأضاف المصدر أنه ‘سجل صباح اليوم طعنين جديدين’

وأكّد المصدر أن ‘المحاكم المختصة هي صاحبة الصلاحية في تحديد أي من تلك الطعون مقدم ضمن المدة القانونية وأي منها مقدم خارج المدة القانونية’ بحسب المملكة .

وأشار، إلى أنه ‘أعطت المادة 71 من الدستور الأردني لكل ناخب من الدائرة الانتخابية حق الطعن بصحة نيابة أحد أعضاء مجلس النواب خلال 15 يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية’.

وأوضح، أن ‘المحاكم المختصة هي صاحبة الصلاحية في البت بقبول الطعن شكلاً واحتساب المدة، وقد باشرت محاكم الاستئناف المختصة النظر بالطعون المقدمة إليها، بحيث تصدر أحكامها النهائية خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الطعن’.