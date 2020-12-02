إرادة ملكية بتعيين سمير المبيضين وزيراً للداخلية

صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأربعاء، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء الدكتور بشر هاني الخصاونة، بالموافقة على تعيين معالي السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين وزيراً للداخلية.

وتالياً نص الإرادة: “نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت: يعين معالي السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين، وزيراً للداخلية.

صدر عن قصرنا رغدان العامر في 17 ربيع الآخر سنة 1442 هجرية، الموافق 2 كانون الأول سنة 2020 ميلادية”.

وقد أدى الوزير المبيضين اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، فيما اعتذر عن استقبال المهنئين بتعيينه وزيراً للداخلية، والاكتفاء بالاتصال الهاتفي ومواقع التواصل الاجتماعي، راجياً من الجميع عدم الاحراج وقبول الاعتذار، وذلك نظرا ً للظروف الصحية الراهنة، والتزاماً بأوامر الدفاع، وحرصاً على سلامة وصحة الجميع.

وفي اول نشاطاته أوعز الوزير المبيضين اليوم الأربعاء، للمحافظين بالاستمرار في تنفيذ الحملات الأمنية على الخارجين على القانون في كافة مناطق المملكة.

وأكد الوزير في تعميم وجهه للمحافظين ، بالتشدد بالإجراءات المتخذة بشأن أصحاب السوابق الجرمية وفارضي الإتاوات، وعدم تكفيل أي منهم إلّا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من قبله شخصيا ، وإيلاء هذا الموضوع جل العناية والاهتمام.