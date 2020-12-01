القبض على 3 مطلوبين خطيرين في البادية الشمالية وجرش

ألقت مرتبات إدارة البحث الجنائي القبض على 3 اشخاص من المصنفين بالخطيرين في البادية الشمالية وجرش.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان اليوم الثلاثاء، انه ومن خلال الحملات الامنية ومتابعة الاشخاص المطلوبين خاصة الخطيرين منهم، فقد تمكنت ادارة البحث الجنائي ومديرية شرطة البادية الشمالية يوم امس الاثنين، من القاء القبض على اثنين من المطلوبين الخطيرين بعد مداهمة موقعين كانا داخلهما، وضُبط بحوزة احدهما سلاح ناري اوتوماتيكي.

وفي محافظة جرش، جرت مداهمة احد المنازل بعد التأكد من وجود احد المطلوبين داخله، حيث ابدى مقاومة شديدة للقوة الامنية، وقام بمحاولة استخدام سلاحه الناري، الا انه تمت السيطرة عليه وضُبط بحوزته سلاحان ناريان.

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