من بركات التطبيع.. اسرائيل تطالب الامم المتحدة بإحياء قضية 850 ألف "لاجئ يهودي" تم ترحيلهم من الدول العربية وإيران
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“الصحة” تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 189 حالة و51 وفاة و4187 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 223,617

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