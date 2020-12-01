“الصحة” تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 189 حالة و51 وفاة و4187 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 223,617

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل (51) حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,802) حالة منذ بدء الجائحة.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الثلاثاء، فقد سُجِّلت (4187) حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (223,617) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (57,856) حالة.

وتوزعت الإصابات والشفاء والفحوصات، كما يلي:

– (1292) في محافظة العاصمة عمّان.

– (843) في محافظة إربد، منها (129) في الرمثا.

– (406) في محافظة الزرقاء.

– (375) في محافظة البلقاء.

– (284) في محافظة جرش.

– (253) في محافظة المفرق.

– (193) في محافظة عجلون.

– (175) في محافظة الكرك.

– (128) في محافظة معان، منها (47) في البترا.

– (107) في محافظة العقبة.

– (66) في محافظة مأدبا.

– (65) في محافظة الطفيلة.

وقد بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (209) حالة، فيما غادرت (189) حالة المستشفيات بعد شفائها.

يوبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,809) حالة، منهم (426) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (7,933) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (162,959) حالة، فيما تمّ إجراء (26,050) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,577,281) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (16.1%).

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (# بحميهم).