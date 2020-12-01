"الصحة" تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 189 حالة و51 وفاة و4187 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 223,617
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الشيخ عبدالباسط عبدالصمد.. سفير القرآن الى قلوب المسلمين/ فيديو

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