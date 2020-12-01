أجواء لطيفة صباحا وعدم استقرار وأمطار غزيرة مساءً

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتأثر المملكة تدريجياً خلال ساعات المساء والليل بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتزايد كميات الغيوم وتهطل زخات من المطر في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة.

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، مع احتمال ضعيف خلال ساعات الليل أن تمتد الهطولات لتشمل أجزاءً محدودة من المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتبقى المملكة يوم غدٍ الأربعاء تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية من المملكة.

ويحتمل ان تكون الزخات غزيرة خلال ساعات الفجر والصباح الباكر، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، مع وجود احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات المساء تضعف فرصة الهطول وتتناقص كميات الغيوم وتميل الاجواء تدريجياً الى الاستقرار، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا في المناطق الشرقية.

أما يوم الخميس فتكون الاجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع وجود فرصة ضعيفة خلال ساعات النهار لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 19 – 9 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 7، وفي مرتفعات الشراة 16 – 6 ، وفي مناطق البادية 20 – 8، وفي مناطق السهول 18 – 9، وفي الاغوار الشمالية 24 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 16، وفي البحر الميت 25 – 17، وفي خليج العقبة 27 – 17 درجة مئوية. —

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