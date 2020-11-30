من اول غزواته انكسرت عصاته.. طبيب بايدن يقول إنه وجد كسورا في قدمه يلزمها عدة أسابيع حتى تلتئم

كشف كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الاثنين، عما حدث لكاحل الرئيس بعد التوائه خلال لعبه مع كلبه.

وقال أوكونور، في بيان مقتضب، إن الآشعة المقطعية أثبتت وجود (كسورصغيرة) في منتصف قدم الرئيس المنتخب بايدن”.

وأكد الطبيب، أنه “من المحتمل أن يحتاج الرئيس المنتخب بايدن إلى حذاء طبي خاص للسير لعدة أسابيع”، وفقا لشبكة “سي إن إن”.

وفي وقت سابق من يوم امس الأحد، قال أوكونور في بيان، إن بايدن “أصيب بالتواء في قدمه اليمنى”، لكن الأشعة السينية الأولية أظهرت “عدم وجود كسر واضح”.

وأعلن مكتب بايدن، أن الحادث وقع امس الاول السبت، وأن الرئيس المنتخب البالغ من العمر 78 عاما سيخضع للفحص من قبل جراح عظام الأحد “بدافع الحذر الشديد”.

وقد علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الأنباء المتداولة بشأن أن الرئيس المنتخب جو بايدن كسرت قدمه بعد التواء كاحله خلال لعبه مع كلبه “ميجر”.

.وقال ترامب، في تغريدة على موقع “تويتر”، بعدما شارك مقطع فيديو يظهر بايدن وهو يتوجه لسيارة وتبدو عليه آثار الإصابة “أتمنى لك الشفاء العاجل”.

وفي سياق متصل، أعلن فريق بايدن أنه سيتسلم أول إحاطة مخابراتية له اليوم الاثنين.

وأعطت إدارة الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لإطلاق عملية نقل السلطة، التي تفترض مشاورات المسؤولين الفدراليين الحاليين مع فريق بايدن.

في الوقت نفسه، لا يعترف الرئيس الحالي للولايات المتحدة بالهزيمة ويطعن بنتائج الانتخابات في المحاكم. ومن المقرر تنصيب الرئيس المقبل في 20 يناير/كانون الثاني عام 2021.