اكثر من 30 ألف حالة يوميا.. قفزة هائلة في إصابات كورونا بتركيا تفضح تستر نظام اردوغان على تدهور الوضع الصحي
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جرينتش+2 09:57
من اول غزواته انكسرت عصاته.. طبيب بايدن يقول إنه وجد كسورا في قدمه يلزمها عدة أسابيع حتى تلتئم

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