اكثر من 30 ألف حالة يوميا.. قفزة هائلة في إصابات كورونا بتركيا تفضح تستر نظام اردوغان على تدهور الوضع الصحي
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محاولات علمية جادة “لعكس” عمل الخلايا البشرية باتجاه الشباب بدل الشيخوخة

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