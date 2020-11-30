القبض على متورطين بسرقة معرض لشركة اتصالات في اربد

أعلنت إدارة البحث الجنائي، اليوم الاثنين، انتهاء التحقيق في قضية سرقة إحدى شركات الاتصالات في محافظة اربد، والقبض على المتورطين، واستعادة جزء كبير من المسروقات.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغاً ورد للعاملين في البحث الجنائي في مدينة اربد قبل أيام بأن معرضاً يعود لإحدى شركات الاتصالات، تعرض لسرقة مبلغ 27 ألف دينار من داخله، ومجموعة بطاقات خلوية من قبل مجهولين.

وأضاف، أن فريقاً تحقيقياً خاصاً من البحث الجنائي، تولى التحقيق في القضية، وتمكن بعد أيام من التحقيق وجمع المعلومات بحصر الاشتباه بشخصين، وجرى إلقاء القبض عليهما، واعترف أحدهما بارتكاب السرقة وضُبِط بحوزته جزء من المبلغ المالي المسروق وبدلالته عُثر على البطاقات الخلوية المسروقة وجرى توديع القضية للقضاء.

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