القبض على شخص اعتدى على محلين تجاريين في اربد

ألقت مرتبات الأمن الوقائي وبزمن قياسي القبض على شخص اعتدى وتهجم على محلين تجاريين في اربد.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغاً ورد لشرطة اربد بتعرض محلين تجاريين في المدينة للتهجم والاعتداء من قبل احد الاشخاص دون وقوع اية اصابات، حيث تم التحرك للمكان والبدء بالتحقيق في الحادثة.

واضاف انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات وبزمن قياسي منذ تلقي البلاغ، تمكن العاملون في الامن الوقائي من تحديد هوية ذلك الشخص ومكان وجوده وجرى القاء القبض عليه والبدء بالتحقيق معه.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة