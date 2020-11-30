العندليب يقلب المعادلة البشرية.. فيخصص نهاره للنوم وليله للعمل

كشف العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، في حديث قديم لجريدة «أخبار اليوم» المصرية، عن 3 مخالفات ارتكبها في حياته.

المخالفة الأولى:

فقد أحال العندليب نهاره إلى ليل مخصص للنوم، فيما أحال ليله إلى نهار للعمل، وقال: إن المطرب نادرا ما يعمل في الصباح، وهي قاعدة يعمل بها جميع المطربين في العالم، فالمطرب دائما ما يغني ليلا في حفلاته.

وأضاف أنه يعيش أغنياته في كل مراحلها، ومن أجل ضمان الحالة النفسية للمؤلف والملحن والمطرب غالبا ما تكون هذه الحال مساء.

المخالفة الثانية:

كما اعتاد العندليب الوصول إلى المسرح للغناء في ساعة متأخرة من الليل، وهو ما لا يرضي جمهور المستمعين الذين يضطرون للسهر فوق طاقتهم، وقد اقترحت”أخبار اليوم” أن يغني مبكرا، ولكنه رد بأنه عندما طلب الغناء مبكرا اعترض عدد من المطربين والمطربات الذين يشاركونه الحفل، معللين ذلك بانصراف الجمهور عن سماعهم بعد سماع عبدالحليم، وهو الأمر الذي دفعه إلى إقامة حفلاته وحده، ولا يشترك معه غير مطربة وراقصة.

المخالفة الثالثة:

وحين صارحته “أخبار اليوم” بالقول أن الجمهور ينتظر أغنية العندليب، ولا ينتظر تلك الكلمة التي اعتاد أن يلقيها قبل غنائه، وسألت عبدالحليم، لماذا يتحول إلى خطيب قبل أن يغني؟ قال العندليب بكل ثقة، أنه صاحب مدرسة الكلام قبل الغناء، ولكنه لا يتكلم إلا عندما يطلق أغنية جديدة، حيث يقدم مؤلفها وملحنها والموسيقيين الذين يؤدون اللحن، فمن الانصاف أن يحصلون على حقهم الأدبي، وهو أسلوب متبع في جميع دول العالم.