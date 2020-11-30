“الصحة” تعلن اليوم الاثنين شفاء 191 حالة و57 وفاة و5123 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 219,430

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل (57) حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,751) حالة منذ بدء الجائحة.

وبحسب موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، الإثنين، فقد سُجِّلت (5123) إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (219,430) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (61,653) حالة.

وقد توزعت الإصابات والشفاء والفحوصات كما يلي:

– (1804) في محافظة إربد، منها (338) في الرمثا.

– (1241) في محافظة العاصمة عمّان.

– (626) في محافظة المفرق.

– (353) في محافظة الكرك.

– (245) في محافظة جرش.

– (241) في محافظة الزرقاء.

– (178) في محافظة العقبة.

– (128) في محافظة الطفيلة.

– (122) في محافظة عجلون.

– (82) في محافظة معان، منها (24) في البترا.

– (58) في محافظة البلقاء.

– (45) في محافظة مأدبا.

كما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (228) حالة، فيما غادرت (191) حالة المستشفيات بعد شفائها.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,941) حالة، منهم (462) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

وقد بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (6,454) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (155,026) حالة، فيما تمّ إجراء (25,239) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,551,231) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (20,3%).

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).