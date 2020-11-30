الرزاز في زيارة عائلية الى أميركا وليس بقصد الهجرة



اعلن رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز، اليوم الاثنين، إنه في زيارة عائلية لدى الولايات المتحدة، وسيعود للأردن قبل نهاية العام.

وقال الرزاز : “مش تارك الأردن، وأنا في زيارة عائلية”.

وكانت اشاعة هجرة الرزاز الى الولايات المتحدة قد انتشرت فجأة وبسرعة، صباح اليوم الاثنين، على منصات التواصل الاجتماعي.

هذه الاشاعة عن الرزاز اندلعت كالعاصفة وعبر تويتر، بعدما أعلن أحد المواقع الالكترونية بان الرئيس الرزاز غادر الى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث مقر إقامته الاصلي حسب جداول وقيود الناخبين في الاحوال المدنية الأردنية.

وقد نقل عن المقربين جدا من الرزاز “بأنه غادر فعلا ولكن في زيارة عائلية وشخصية للقاء ابنته التي تقيم في الولايات المتحدة، مع الاشارة لاحتمالية عودته لاحقا في منصب مهم قد يكون رئاسة الديوان الملكي”.

تغريدات أخرى رجحت هجرة رئيس الوزراء الأسبق بعدما اكتمل تشكيل مجلس الأعيان الجديد الذي خلت قائمة الاسماء فيه من عمر الرزاز وسعد جابر، كما كانت تقول صالونات عمان السياسية.