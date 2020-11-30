اكثر من 30 ألف حالة يوميا.. قفزة هائلة في إصابات كورونا بتركيا تفضح تستر نظام اردوغان على تدهور الوضع الصحي
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الارصاد الجوية: كميات المطر لهذا الموسم جيدة مقارنة بالموسم الماضي

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