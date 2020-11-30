الارصاد الجوية: كميات المطر لهذا الموسم جيدة مقارنة بالموسم الماضي

قال مدير الارصاد الجوية رائد ال خطاب إن الموسم الحالي والكميات المتراكمة من المطر جيدة مقارنة مع الموسم الماضي، مضيفا “لا نزال في فصل الخريف الذي يمتاز بحالات عدم الاستقرار الجوي، علما ان فصل الشتاء فلكيا سيبدأ في 21 كانون الأول المقبل”.

واشار آل خطاب خلال حديثه لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الإثنين، إلى ان كميات الأمطار المتراكمة بالملم منذ بداية الموسم المطري وحتى امس والمسجلة في محطات الرصد الجوي الموزعة في مختلف مناطق المملكة تشير إلى تمركز الهطولات في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، موضحا ان المناطق الشمالية الشرقية شهدت هطولات جيدة نتيجة لحالات عدم الاستقرار الجوي، فيما كانت أقل كميات للهطول المطري في المناطق الجنوبية الغربية.

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