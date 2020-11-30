إيران: اغتيال “زادة” ناجم عن زيارة بومبيو للمنطقة والاجتماع الأمريكي الإسرائيلي بالسعودية.. وروسيا تدين الجريمة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء اليوم الاثنين، بأن اغتيال فخري زادة عمل إرهابي جبان ناجم عن زيارة بومبيو مؤخرا إلى المنطقة والاجتماع الأمريكي الإسرائيلي السعودي بالمملكة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني على “إنستغرام” أن “داعمي الضغوط الأمريكية القصوى يسعون في آخر أيام إداردة ترامب إلى إثارة الإضطراب في المنطقة وتدمير الأجواء التي قد تؤدي إلى رفع العقوبات”.

وقتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ”الإرهابية”.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان حينها بأن “عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده”، وتوعدت طهران برد قاس على اغتيال العالم الإيراني.

الخارجية الروسية تدين الجريمة

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تدين بشدة اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، وتعتبر هذه الجريمة استفزازا يهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وفي بيان لها، قالت الوزارة إنها تدين بشدة اغتيال فخري زاده، معربة عن قلق موسكو البالغ إزاء “الطابع الاستفزازي لهذا العمل الإرهابي، الهادف بشكل واضح إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة وجعل الأجواء فيها أكثر توترا”.

وأكد البيان أن “هؤلاء الذين وقفوا وراء هذا الاغتيال وحاولوا استخدامه لتحقيق لمصالحهم السياسية، يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم”، داعيا “جميع الأطراف إلى الامتناع عن خطوات من شأنها أن تتسبب في تصعيد التوتر”.

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن هذه الجريمة “لن تبقى بلا رد”.

وفي اتصال مع وكالة “نوفوستي” الروسية، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لا يعلق على تصريحات المسؤولين الإيرانيين عن تورط إسرائيل في اغتيال فخري زاده.