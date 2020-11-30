"الصحة" تعلن اليوم الاثنين شفاء 191 حالة و57 وفاة و5123 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 219,430
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إيران: اغتيال “زادة” ناجم عن زيارة بومبيو للمنطقة والاجتماع الأمريكي الإسرائيلي بالسعودية.. وروسيا تدين الجريمة

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