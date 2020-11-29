هل مات مارادونا بسبب الإهمال الطبي؟.. القضاء في الارجنتين يفتح تحقيقا

فتحت النيابة العامة في الأرجنتين تحقيقا حول إمكانية حدوث إهمال في تلقي الرعاية اللازمة، أدى إلى وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، فيما أكد مصدر من عائلة اللاعب الراحل “حصول مخالفات”.

بعد ساعات من وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا عن 60 عاما، أعلن محاميه وصديقه ماتياس مورلا أن “سيارة الإسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول إلى منزل مارادونا”. وحذّر من أنه سيذهب “إلى النهاية”. لكن لم يتقدم هو أو أحد أفراد العائلة بأي شكوى، بحسب ما أعلن مصدر قضائي لفرانس برس.

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه “فُتح التحقيق لأن شخصا توفي في منزله ولم يوقع أحد على شهادة وفاته. هذا لا يعني حصول مخالفات”. فيما قال أحد أفراد عائلة مارادونا لوكالة فرانس برس: لقد “حصلت بعض المخالفات”.

وتوفي نجم نابولي الإيطالي السابق في نومه بسبب “وذمة رئوية حادة ثانوية وتفاقم قصور مزمن في القلب”، بحسب تشريح أولي. وكان مارادونا في منزله في بلدة تيغري التي تبعد 30 كلم شمال العاصمة بوينوس أيرس، حيث كان يقطن منذ 11 تشرين الثاني/نوفمبر إثر خروجه من عيادة خضع فيها قبل ستة أيام لجراحة في رأسه لإزالة ورم دموي.

وأوضح مصدر في العائلة لفرانس برس “أعلن المدعي العام يوم وفاة دييغو “يجب أن نحدد ما اذا كانوا قد قاموا بعمل صحيح أم لا. قدّمت الممرضة (المتواجدة اثناء وفاة مارادونا) إفادتها للمدعي العام يوم وفاة دييغو، ثم قامت بتغييرها. تحدثت أمام التلفزيون لتعلن أنه تم فرضها عليها. هناك تناقض في الإفادة”.

وافادت النيابة العامة أن “سكرتيرة مارادونا طلبت مساعدة طبية الساعة 12:17 فحضرت سيارة إسعاف من شركة فيدا الساعة 12:28 بحسب شريط من سجلات حي سان أندريس حصل عليه مكتب المدعي العام”.

ووصلت سيارات إسعاف إضافية من هيئات أخرى في وقت لاحق. كما أظهرت التحقيقات أن طبيب مارادونا ليوبولدو لوكي اتصل بالطوارىء الساعة 12:16 طالبا سيارة إسعاف.

وتنتظر النيابة العامة النتائج المخبرية، وقد وضعت يدها على الملف الطبي، بالإضافة إلى تسجيلات الكاميرات في المنطقة التي عاش فيها مارادونا أيامه الأخيرة.

وأثير جدل إضافي بعد ظهور أحد موظفي الجنازة يلتقط صورة إلى جانب النعش المفتوح حيث رقد مارادونا قبل دفنه الخميس. ولم تنفع الاعتذارات المتكررة الجمعة، فيما وعد محامي مارادونا بمحاكمة المخالفين. وبدأ القضاء بالاستماع إلى الشهود.

وقالت النيابة العامة في بيان “تبيّن لنا أن (ممرضا مسؤولا عن مراقبته) كان آخر شخص رآه على قيد الحياة نحو الساعة السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، الاربعاء أثناء تغيير نوبة المراقبة”. وأكّد الممرض في شهادته أن مارادونا “كان يرتاح في سريره” وأنه “كان يتنفس بشكل طبيعي”.

في المقابل، أكّدت الممرضة التي تولت المهمة بعده وكانت حاضرة وقت وفاته أنها سمعته “يتحرّك” بعد بنحو ساعة. وكانت قد أشارت في السابق أنها رأته نائما الساعة الحادية عشرة ولم ترغب في ازعاجه، مفضلة وصول الطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف والطبيب النفسي كارلوس دياس منتصف اليوم. ولاحظ الثنائي أن مارادونا لا يتفاعل مع أي محاولة لإيقاظه، فدقا ناقوس الخطر.

وقد حاول طبيب في الحي إنعاشه. وتم اختيار مكان إقامة مارادونا كي يكون قريبا من ابنتيه.

بعد الجراحة، كانت عملية تعافيه تسير بشكل جيد، بحسب طبيبه الخاص الدكتور لوكي. لكن صحة مارادونا كانت سيئة بسبب ماضيه مع انتكاسات القلب. خضع أيضا لعلاج للتوقف عن إدمان الكحول التي كان يخلطها مع أدوية كثيرة كان يتناولها. أعلن أحد أفراد العائلة “أوصت العيادة بذهابه إلى المستشفى. لكن عائلته قررت خلاف ذلك. وقعت ابنتاه على خروجه من المستشفى”.