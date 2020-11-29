ضمن جولته الأولى منذ أشهر.. عباس يبحث في الأردن ومصر تداعيات مرحلة ما بعد رحيل ترامب، وتطبيع الامارت والبحرين
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جرينتش+2 01:00
ضباط اتراك ومسلحون سوريون يقومون بتهريب آثار سورية إلى تركيا

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