تمديد تقديم طلبات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية 24 ساعة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمديد فترة تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2020 / 2021 وذلك اعتباراً من الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد وحتى الساعة 3 عصر يوم غد الاثنين.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على مصلحة الطلبة والسماح للذين لم يتمكنوا من تقديم الطلبات خلال المدة الرسمية المعلن عنها سابقاً بالتقديم وعدم ضياع الفرصة عليهم.

يشار الى ان عملية التقديم إلكترونية وتتم من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي:www.dsamohe.gov.jo

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