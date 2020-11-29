ضمن جولته الأولى منذ أشهر.. عباس يبحث في الأردن ومصر تداعيات مرحلة ما بعد رحيل ترامب، وتطبيع الامارت والبحرين
أهم العناوين
جرينتش+2 01:00
الولد سر ابيه.. نجل نتنياهو يُشبه المتظاهرين من “حَمَلة الاعلام السوداء” المطالبين باستقالة والده بـتنظيم “داعش”

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني