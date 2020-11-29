“الصحة” تعلن اليوم الاحد شفاء 222 حالة و68 وفاة و3598 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 214,307

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 68 وفاة و3598 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.

ووفق الايجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة اليوم، فقد توزّعت الاصابات الجديدة كما يلي:

– (999) في محافظة العاصمة عمّان.

– (989) في محافظة إربد، منها (98) في الرمثا.

– (270) في محافظة الزرقاء.

– (264) في محافظة الكرك.

– (246) في محافظة جرش.

– (230) في محافظة البلقاء.

– (218) في محافظة العقبة.

– (107) في محافظة مأدبا.

– (102) في محافظة المفرق.

– (91) في محافظة معان، منها (51) في البترا.

– (56) في محافظة عجلون.

– (26) في محافظة الطفيلة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (214,307) حالات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (63,041) حالة.

وسُجّلت (68) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,694) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (204) حالة، فيما غادرت (222) حالة المستشفيات بعد شفائها.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,941) حالة، منهم (462) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (5,862) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (142,710) حالة.

وتمّ إجراء (20,676) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,525,992) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (17,4%).

وقد دعت وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).