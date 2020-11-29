الدار البيضاء بالمغرب تستعد لاطلاق حملة تلقيح ضد كورونا

تستعد سلطات مدينة الدار البيضاء المغربية لإطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقال موقع “المغرب اليوم” إنه من المنتظر أن تنطلق حملة التلقيح ضد الفيروس في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأفادت مصادر محلية، بأن السلطات باشرت العمل على توفير الظروف الصحية الملائمة لتيسير عملية تلقيح المواطنين، حيث أصدرت تعليمات لجميع مقاطعات الدار البيضاء من أجل الانخراط في العملية وتعبئة المستفيدين.

في سياق متصل، وضعت بعض مقاطعات البيضاء لوحات إشهارية للراغبين في الاستفادة من التلقيح، يأتي ذلك في وقت تعتبر الدار البيضاء الأكثر تضررا من حيث عدد إصابات كورونا، حيث تشكل نسبة المصابين فيها حوالي 40% من إجمالي الحالات على الصعيد المحلي.

وفي وقت سابق، صرح وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، لوكالة “سبوتنيك”، بأنه يخطط لمناقشة لقاح فيروس كورونا “سبوتنيك V” مع نظيره الروسي ميخائيل موراشكو الأسبوع المقبل.

وقال الوزير، “فيما يتعلق بلقاح سبوتنيك V الروسي، قابلت مؤخرًا ممثلًا عن الشركة المصنعة في المغرب شخصيا. والآن أخطط للتحدث مع وزير الصحة الروسي الأسبوع المقبل لمناقشة مسألة اللقاح ذي الناقلين ضد فيروس كورونا، الذي طوره مركز الأبحاث الروسي، غامالي”.