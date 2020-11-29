أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم وغدًا

يطرأ اليوم الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الإثنين لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة خاصة في المناطق الشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتنخفض يوم الثلاثاء درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء أثناء النهار لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المختلفة، وتدريجياً خلال ساعات المساء تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتزايد كميات الغيوم، وتهطل زخات من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة خاصة في شرق وجنوب شرق المملكة.

ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد أحياناً، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خلال ساعات المساء والليل، وتثير الغبار في مناطق البادية قبل هطول المطر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 – 9 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 7، وفي مرتفعات الشراة 15 – 6 ، وفي مناطق البادية 19 – 8، وفي مناطق السهول 17 – 9، وفي الاغوار الشمالية 24 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 18، وفي البحر الميت 25 – 18، وفي خليج العقبة 25 – 18 درجة مئوية. –(بترا)

مشاركة 0 مشاركة مشاركة