وزارة الصحة: تحوّل المنحنى الوبائي من الاستقرار إلى الهبوط

قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، إن المنحنى الوبائي تحوّل من الاستقرار إلى بدء الهبوط.

وأضاف الدكتور شركس، أن يوم أمس الجمعة، يعتبر نهاية الأسبوع الوبائي الـ47، حيث انخفض عدد الإصابات الأسبوعية بفيروس كورونا إلى 33266 بفارق 4516 عن الأسبوع الـ 46 وفارق 2041 عن الأسبوع 45. كذلك أشار شركش في حديث لـ(بترا)، اليوم السبت، إلى انخفاض العدد الأسبوعي للوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا مقارنة بالأسبوعين الماضيين.

وقال إن نسبة العينات الإيجابية الأسبوعية انخفضت أيضاً إلى 17.4 بالمئة وهي أقل من الأسابيع الماضية، مشيراً إلى أنه مع بداية الأسبوع 48 الذي بدأ اليوم، سُجلت 3108 إصابات مما يشير إلى استمرار المنحنى بالهبوط.

واعتبر مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا فرصة، ويجب المحافظة على الاتجاه الهبوطي بالالتزام بوسائل الوقاية والتباعد الجسدي منعاً لحدوث الانتكاسات.

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