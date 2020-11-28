"الصحة" تعلن اليوم السبت شفاء 95 حالة و56 وفاة و3108 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 210,709
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فتحي كليب: حين توحد الفلسطينون استجاب العالم واصدر اهم قراراته الداعمة لنضالهم

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