القبض على معظم المتهمين بالمشاركة في مشاجرة الصريح

ألقت القوات الامنية القبض على عدد كبير من المتهمين الذين شاركوا في المشاجرة التي وقعت في بلدة الصريح قبل يومين واصيب بها خمسة اشخاص، وفق مصدر امني مسؤول.

وقال المصدر لوكالة (بترا)، اليوم السبت، إن المداهمات تواصلت على امتداد الساعات الماضية، حيث تم إلقاء القبض على أغلب المطلوبين والتحقيق ما زال جاريا معهم، تمهيدا لتحويلهم إلى القضاء بينما يتواصل ملاحقة باقي المتهمين.

من جهته، اوضح محافظ اربد رضوان العتوم، أن العملية مستمرة حتى القاء القبض على جميع المطلوبين من الاطراف كافة، وأنه لن يتم التهاون في هذا الامر.

واكد مصدر طبي أن احد المصابين بحالة حرجة وهو يتلقى العلاج في مستشفى الملك المؤسس الجامعي، وباقي الاصابات بين الخفيفة والمتوسطة.

وتشهد بلدة الصريح هدوءا عاما مع انتشار كثيف للقوات الأمنية داخل البلدة وفي محيطها، في الوقت الذي تستمر فيه جهود الجهات المختصة، بالتعاون مع وجهاء البلدة لتطويق تداعيات المشاجرة والحيلولة دون تطورها.

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