"الصحة" تعلن اليوم السبت شفاء 95 حالة و56 وفاة و3108 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 210,709
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جرينتش+2 10:44
أخال رد إيران ومحورها سيكون لمرة واحدة.. ولا حاجة لتكراره

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