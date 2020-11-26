بعد اضراب دام 103 أيام.. الاحتلال يفرج عن الأسير ماهر الاخرس صباح اليوم الخميس ويجري نقله الى مستشفى النجاح بنابلس
أهم العناوين
جرينتش+2 03:32
قال:«قلبي فلسطيني».. مارادونا “يد الله” التي منحت الأرجنتين كأس العالم

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني