قائمة باسماء 20 قاضيا مشمولين بالترفيع

قرر المجلس القضائي، في جلسته التي عقدت اليوم الخميس في محكمة التمييز، ترفيع عدد من القضاة مستحقي الترفيع إلى أدنى مربوط الدرجة العليا اعتبارا من تاريخ 31 / 12 / 2020، ورفع القرار إلى المقام السامي لتوشيحه بالإرادة الملكية السامية.

وتاليا اسماء السادة القضاة المشمولين بالترفيع:

مفتش المحاكم القاضي محمد عبدالله عبد الرزاق العمري

قاضي محكمة استئناف عمان القاضي قاسم عبد ربه خلف العناقرة

القاضي المعار عدنان محمود الرفاعي المراشدة

قاضي محكمة استئناف عمان محمد محمود الظهيرات

قاضي محكمة استئناف عمان نهار عطية الغزو

قاضي محكمة استئناف عمان القاضي وليد مصطفى ابو دلو

قاضي محكمة استئناف عمان القاضي محمد نجيب الشرايري

قاضي محكمة استئناف عمان القاضي راكان احمد مقابلة

قاضي محكمة الجنايات الكبرى القاضي خالد احمد العبدللات

مدير المعهد القضائي القاضي الدكتورة نوال الجوهري

امين عام المجلس القضائي القاضي علي محمد المصري

رئيس محكمة بداية الجمارك القاضي ماجد حسين العفيف

قاضي محكمة استنئاف عمان القاضي محمد سليمان الخوالدة

قاضي محكمة استئناف عمان القاضي احمد علي القطارنة

قاضي محكمة استئناف عمان القاضي اسامة فرح الربضي

قاضي محكمة استئناف عمان القاضي نزار محمد المومني

قاضي محكمة استئناف عمان القاضي خالد احمد الطورة

مفتش المحاكم القاضي بهجت المبيضين

وتم ترفيع التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/12/2020

قاضي محكمة صلح عمان القاضي محمد رشراش النعيمي

قاضي محكمة صلح عمان القاضي أحمد سلمان الطراونة