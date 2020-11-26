"الصحة" تعلن اليوم الخميس شفاء 188 حالة و67 وفاة و5000 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 203,021
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صفحة من دفاتر التخطيط (الإسرائيلي) للمنطقة

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