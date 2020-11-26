بعد اضراب دام 103 أيام.. الاحتلال يفرج عن الأسير ماهر الاخرس صباح اليوم الخميس ويجري نقله الى مستشفى النجاح بنابلس
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جراء اصابته بالكورونا.. وفاة الزعيم السوداني الصادق المهدي بعد ثلاثة أسابيع من دخوله مستشفى بدولة الإمارات

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