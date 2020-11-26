“الصحة” تعلن اليوم الخميس شفاء 188 حالة و67 وفاة و5000 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 203,021

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل (67) حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,509) حالات منذ بدء الجائحة.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الخميس، فقد سُجِّلت (5000) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ،

ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (203,021) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (64,925) حالة.

وقد توزعت الإصابات والشفاء والفحوصات كما يلي:

– (1594) في محافظة العاصمة عمّان.

– (993) في محافظة إربد، منها (182) في الرمثا.

– (545) في محافظة الزرقاء.

– (512) في محافظة الكرك.

– (269) في محافظة البلقاء.

– (245) في محافظة المفرق.

– (242) في محافظة عجلون.

– (212) في محافظة جرش.

– (193) في محافظة العقبة.

– (107) في محافظة معان، منها (43) في البترا.

– (48) في محافظة مأدبا.

– (40) في محافظة الطفيلة.

كما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (241) حالات، فيما غادرت (188) حالة المستشفيات بعد شفائها.

وبحسب الموجز، يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,030) حالة، منهم (481) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4,469) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (135,650) حالة، فيما تمّ إجراء (25,964) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,461,304) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (19,3%).

وقد دعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).