استمرار تأثير الكتلة الهوائية وأمطار غزيرة لثلاثة أيام

يستمر اليوم الخميس تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة على المملكة، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى و الجنوبية الغربية من المملكة واجزاء من المناطق الشرقية.

ويتوقع خلال ساعات الفجر والصباح أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، خاصة في شمال ووسط المملكة، ما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدريجياً مع ساعات الليل تضعف فرصة الهطولات وتتناقص كميات الغيوم، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار قد تثير الغبار في مناطق البادية.

وتحذر “الأرصاد الجوية” من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وتشكل السيول خلال ساعات الليل في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الافقية خلال ساعات الليل بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، تبقى المملكة يوم غدٍ الجمعة تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً، مع وجود فرصة حتى ساعات الظهيرة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتوقع “الأرصاد الجوية” أن تتأثر المملكة يوم السبت بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 – 8 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 7، وفي مرتفعات الشراة 14 – 5 ، وفي مناطق البادية 19 – 8، وفي مناطق السهول 16 – 7، وفي الاغوار الشمالية 22 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 16، وفي البحر الميت 23 – 14، وفي خليج العقبة 25 – 13 درجة مئوية.