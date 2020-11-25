السفارة الفلسطينية في عمان تستأنف عملها الاحد المقبل

أعلنت السفارة الفلسطينية بعمان عن العودة للعمل واستئناف نشاطها وفتح ابوابها كالمعتاد، اعتبارا من صباح يوم الاحد المقبل بعد ان استكملت الإجراءات الوقائية واتخاذ احتياطات الحماية والسلامة العامة للموظفين والعاملين بالسفارة والمراجعين والزائرين لتفادي الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وكانت السفارة قد اغلقت ابوابها أخيرا حرصا على سلامة العاملين فيها والمراجعين من الإصابة بفيروس كورونا.

ودعت السفارة جميع المراجعين للالتزام بشروط السلامة العامة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة