ابن سلمان يتحالف مع نتنياهو واليهود، لا للتصدي لايران، بل لحمايته من ادارة بايدن المهتمة بمعاقبة قتلة خاشقجي
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الأحزاب العربية تدين زيارة نتنياهو السرية إلى السعودية

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