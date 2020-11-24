تقول نيوم..

"الصحة" تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 256 حالة و78 وفاة و4586 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 192,996
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