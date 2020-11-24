انتهى الدرس يا غبي.. إدارة الخدمات العامة الأمريكية تبلغ بايدن بفوزه وبدء العملية الانتقالية، والبنتاغون يقتدي بها
أهم العناوين
جرينتش+2 02:03
بعد لقاء نتنياهو وابن سلمان.. إسرائيل ستسمح للسعودية بإدارة جمعيات خيرية في الحرم القدسي لكبح نفوذ تركيا

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني