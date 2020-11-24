بعد لقاء نتنياهو وابن سلمان.. إسرائيل ستسمح للسعودية بإدارة جمعيات خيرية في الحرم القدسي لكبح نفوذ تركيا

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم، مساء امس الاثنين، المزيد من حيثيات اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نيوم في ظل النفي السعودي ورفض نتنياهو التعليق على الاجتماع،

وقالت الصحيفة، بشأن القضية الفلسطينية: “طفت على السطح مخاوف السعودية بشأن تركيا وأنشطة اردوغان والجمعيات الخيرية التركية في الحرم القدسي الشريف”.

وأضافت الصحيفة: “ستسمح إسرائيل للسعوديين بإدارة جمعيات خيرية في القدس الشرقية من أجل كبح نفوذ أردوغان، كما ستدعم إسرائيل انضمام ممثلين سعوديين إلى مجلس الأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي الشريف”،

وتشرف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة التي تعتبر في صلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة وادي عربة مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة على المقدسات الإسلامية في القدس، فيما تسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن المسؤول عن الأماكن الدينية الإسلامية في القدس الشرقية.