بدء تسليم بطاقات جلوس الدورة التكميلية لطلبة “التوجيهي”

صرح الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، عبد الغفور القرعان ان مديريات التربية والتعليم قد باشرت، اليوم الثلاثاء، بتسليم بطاقات الجلوس لامتحان شهادة الدورة التكميلية لطلبة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2020،

وأضاف أنه “سيتم توزيع البطاقات على الطلبة من خلال مديريات سجلوا فيها للاشتراك في امتحان التوجيهي”.

ولفت القرعان النظر الى أن “الوزارة فوضت مديريات التربية لوضع آليات مناسبة لتوزيع البطاقات ضمن ضوابط السلامة العامة والحفاظ على صحة الطلبة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد”.

وقال: “المديريات وضعت برنامجا لتسليم البطاقات مقسما وفق الحروف الأبجدية في أيام وساعات معينة منعا للاكتظاظ، وتحقيقا للتباعد بين الطلبة وبإشراف لجان مختصة”، مشيرا إلى أن “هناك وقت كافي لتوزيع البطاقات قبل بدء امتحانات التوجيهي التكميلية”.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، برنامج الامتحان التكميلي لعام 2020 للفروع الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين (سابقا) وطلبة الدراسة الخاصة بعد أن أقرته لجنة الامتحان العام، ووفق البرنامج سيبدأ الامتحان يوم الخميس 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل وينتهي السبت الموافق 16 كانون الثاني/ يناير 2021.

ويظهر جدول البرنامج أن الجلسة الأولى من الامتحان ستكون في تمام العاشرة صباحًا، وبدء الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وأن الامتحان سيبدأ بمبحث التربية الإسلامية، واتّضح من البرنامج زيادة وقت الامتحان لكل من المباحث الآتية: (الرياضيات، الفيزياء، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، الكيمياء، العلوم الحياتية، علوم الأرض والبيئة، اللغة العربية تخصص).

وحددت الوزارة عدد الفقرات الامتحانية بـ (50) فقرة لكل امتحان باستثناء بعض المباحث الخاصة بالفروع الملغاة (الإدارة المعلوماتية، والتعليم الصحي)، في حين أبقت الوزارة على اعتماد الأوزان النسبية لمحتوى المباحث الدراسية التي اعْتُمِدَت سابقًا في الامتحان العام لعام 2020 للطلبة النظاميين ولطلبة الدراسة الخاصة.

وأكدت الوزارة أن طبيعة الامتحان لن تتغير عما كانت عليه في الامتحان العام حيث إن نمط الامتحان سيكون من نوع الأسئلة الموضوعية باستثناء مبحث الرسم الصناعي للفرع الصناعي.

وتابعت أن عدد المشتركين الذين تقدموا بطلب اشتراك للامتحان التكميلي بلغ 95393 مشتركا ومشتركة، وهم من الذين تقدموا للامتحان العام لعام 2020 ولم يستكملوا متطلبات النجاح أو من الراغب منهم في رفع المعدل.