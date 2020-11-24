انتهى الدرس يا غبي.. إدارة الخدمات العامة الأمريكية تبلغ بايدن بفوزه وبدء العملية الانتقالية، والبنتاغون يقتدي بها
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بايدن قد يقدم تعزيز العلاقة مع نظام السيسي على ملف حقوق الإنسان في مصر

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