اعادة العمل بالزيادة المقررة للموظفين والجيش والامن وعلاوة المعلمين

أعلن رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، أنه قام وامتثالا لتوجيهات وأوامر جلالة الملك عبدالله الثاني بتوقيع بلاغ الموازنة العامة، الذي سيصار بموجبه إلى إعادة العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي على نسبة العلاوات الفنية المعتمدة والمقررة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/ 1/ 2020 وكذلك الزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والزيادة المقررة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 والنظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم 35 لسنة 2020 وذلك اعتبارا من تاريخ 1/ 1 / 2021.

وأكد رئيس الوزراء، خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة بصدد العمل على حزمة سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع القادم بهدف توسيع الحماية الاجتماعية للأفراد المتضررين من جائحة كورونا، لافتا إلى أن هذه الحزمة تأتي في إطار مساعي الحكومة للتخفيف من أثر جائحة كورونا وتحدياتها الاجتماعية والاقتصادية.

كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستباشر بالعمل على تحفيز الاستثمار وإنتاج المزيد من فرص العمل والمحافظة على فرص العمل القائمة وستسعى لتعظيم المشاريع الاستراتيجية المفضية إلى التغلب على إشكاليات الفقر والبطالة .

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