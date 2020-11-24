اسرائيل تتهم ليلى مراد بالتطبيع وتحكم بالاعدام على ام كلثوم

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، ذكريات وطنية لعظماء الفن والغناء المصري، بالتزامن مع أزمة التطبيع التي اثارها الممثل محمد رمضان، جراء تطبيعه مع فنان اسرائيلي في دولة الامارات قبل بضعة ايام.

وكان من بينها المطربة الراحلة ليلي مراد”اليهودية الأصل”، وحصلت على الجنسية المصرية، كان هدفها الوحيد حب الوطن المصري وعدم خيانته.

في عام ١٩٤٨، عرض بعض أثرياء الصهاينة على ليلي مراد مبلغ ٥٠ ألف جنيه، “كان الجنيه المصري أغلي من الجنية الذهب فيعادل ٣٥٠ جنيه مليون حاليا”، وذلك مقابل السفر لزيارة إسرائيل لتشجيع يهود العالم للهجرة، ولكن ليلي مرضت رفضت بشدة وقالت: “بالفعل أنا كنت يهودية ولكن مصر هي وطني الوحيد”، فرد الصهاينة على موقفها هذا بنشر إشاعة يوم ١٢ سبتمبر ١٩٥٢ أنها زارت إسرائيل وتبرعت للجيش الإسرائيلي بمبلغ ٥٠ ألف جنيه، ثم فتح تحقيق من الجيش المصري للتأكد من صحة هذه الإشاعة، وتبين مدى وطنية ليلى مراد وتوجيه الشكر لها على موقفها النبيل ووطنيتها لمصر”.

ولغرض التشوية والتخويف، يذكر أيضا أن الإذاعة الإسرائيلية قد بثت، في يوم ٦ يوليو ١٩٤٩، خبرا تحت عنوان “الحكم بإعدام أم كلثوم” جاء فيه: نص الحكم بإعدام أم كلثوم بتهمة تحريض الجماهير الشعبية ضد الصهيونية.