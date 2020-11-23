"الصحة" تعلن اليوم الاثنين شفاء 229 حالة و66 وفاة و4981 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 188،410
أهم العناوين
جرينتش+2 08:02
شكلوا عصابة اشرار ومارسوا فرض الاتاوات وترويع المواطنين والاتجار بالمخدرات.. اعتقال 6 مطلوبين خطيرين جنوبي عمان

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني