"الصحة" تعلن اليوم الاثنين شفاء 229 حالة و66 وفاة و4981 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 188،410
أهم العناوين
جرينتش+2 08:02
جبريل الرجوب ينعي مشروع المصالحة الفلسطينية، ويختلق سببا لفشل المباحثات الأخيرة في القاهرة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني