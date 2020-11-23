“الصحة” تعلن اليوم الاثنين شفاء 229 حالة و66 وفاة و4981 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 188،410

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 66 وفاة و4981 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2302 وفاة، و188،410 إصابات.

وقد توزّعت الإصابات على 1751 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و872 حالة في محافظة إربد، و436 حالة في محافظة الزرقاء، و340 حالة في محافظة المفرق، و279 حالة في محافظة الكرك، و266 حالة في محافظة البلقاء، و264 حالة في محافظة جرش، و259 حالة في محافظة عجلون، و192 حالة في محافظة العقبة، و135 حالة في محافظة معان، و94 حالة في محافظة مأدبا، و93 حالة في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 66094 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 250 حالة، بينما غادرت 229 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 2155 حالة، منها 453 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 5996 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ليصل إجمالي حالات الشفاء 120014 حالة.

وأضاف أن 25349 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2383578 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 6ر19 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (# بحميهم).