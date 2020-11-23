الجمهور العروبي المصري مؤنباً محمد رمضان: تقتل القتيل وتمشي في جنازته

حاول الفنان التطبيعي محمد رمضان في الساعات الماضية تدارك أزمة الصور التي جمعته بـ3 شخصيات إسرائيلية، وتهدئة الأجواء عن طريق استعانته بصورة العلم الفلسطيني، كغلاف لصفحته على «فيسبوك».

هذا الإجراء من محمد رمضان قوبل بهجوم لاذع من قبل الجمهور العروبي المصري، الذي وصفوه بأنه يلعب على مشاعرهم، وطالب البعض بإلغاء متابعته لصفحته ومقاطعته، وزادت حدة النقد عليه خاصة أنه لم يقدم اعتذارًا حتى الآن.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: “انت لو قاصد تضحكنا مش هتعمل كده”، و”فلسطين لا تحتاج علم لمعرفتها”، و”معرفتكش أنا كده.. مش كنت بتقول إمبارح لكم دينكم ولي دين”، و”ننتظر الاعتذار وليس وضع العلم”، و”تقتل القتيل وتمشي في جنازته”.

من ناحية أخرى، يعقد مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة النقيب الدكتور أشرف زكي، اجتماعا في الخامسة مساء اليوم الاثنين ، لمناقشة أزمة الفنان محمد رمضان بعد انتشار صوره مع 3 شخصيات إسرائيلية، والاجتماع يحضره مجلس نقابة المهن التمثيلية والاتحاد العام للنقابات بدون حضور الفنان، حيث سيتم وضع كل أوراق القضية أمامهم لدراسة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما سيتاح لمحمد رمضان الفرصة للتحدث وقول ما لديه.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل «البرنس» في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، نجلاء بدر، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى، وحقق العمل نجاح كبير للغاية، ويستعد محمد رمضان لتقديم مسلسل «موسى»، في رمضان 2021، مع رياض الخولي وسيد رجب وسمية الخشاب ومنذر رياحنة وهبة مجدي، وجاري التعاقد مع باقي نجوم العمل.