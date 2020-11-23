وزير سعودي ينفي وآخر اسرائيلي يؤكد عقد لقاء سري امس بمدينة نيوم بين نتنياهو وابن سلمان وبومبيو ورئيس الموساد

نفى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، التقارير التي تحدثت عن اجتماع بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنياين نتنياهو، في مدينة نيوم أمس الأحد.

وقال، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “قد اطلعت على تقارير صحفية عن لقاء مزعوم بين سمو ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو. لم يحدث مثل هذا الاجتماع. كان المسؤولون الوحيدون الحاضرون أمريكيين وسعوديين”.

وكان وزير في الحكومة الإسرائيلية، عضو في حزب “ليكود” قد اكد تقارير إعلامية تحدثت، اليوم الاثنين، عن عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا في السعودية، ووصف الأمر بأنه “إنجاز رائع”.

وردا على سؤال عن تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية قالت إن نتنياهو زار السعودية أمس الأحد والتقى بولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي، قال وزير التعليم يوآف جالانت لراديو الجيش: “حقيقة أن الاجتماع قد عقد وأن الحديث تم عنه علنا، حتى ولو بشكل شبه رسمي حتى الآن، هو أمر في غاية الأهمية”. وفقا لـ “رويترز”.

وكانت وسائل اعلام عبرية قج ذكرت في تقارير لها ان رئيس الموساد، يوسي كوهين، رافق رئيس الوزراء الاسرائيلي في رحلة سرية إلى مدينة نيوم، تمت على متن طائرة رجل الأعمال أودي أنجل.

وبينما يلتزم ديوان نتنياهو الصمت حيال هذه التقارير، فقد أكد مصدر سعودي لموقع i24News العبري صحة النبأ. في حين أوردت المواقع العبرية جدول تتبع الرحلات الجوية، لطائرة رجل الاعمال اودي انجل مما اظهر ان الزيارة استغرقت حوالي خمس ساعات.

ويقول موقع “واللا” الاخباري العبري ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توجه سرا إلى مدينة نيوم في المملكة العربية السعودية أمس (الأحد) وعقد اجتماعا ثلاثيا مع ولي العهد محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. ورافقه رئيس الموساد يوسي كوهين في هذه الرحلة.

وتابع الموقع ان نتنياهو وصل الى مدينة نيوم على متن طائرة رجل الأعمال أودي أنجل. وفقًا لبيانات من مواقع تتبع الرحلات الجوية، أقلعت الطائرة من إسرائيل في الساعة 17:00 مساء أمس، وتوجهت مباشرة إلى ساحل البحر الأحمر وعادت إلى إسرائيل بعد خمس ساعات.

في الوقت الذي كان فيه نتنياهو مسافرا الى السعودية، كان من المقرر عقد اجتماع مجلس الوزراء بشأن كورونا. وأعلن ديوان رئيس الوزراء، مساء السبت، تأجيل الاجتماع إلى يوم الاثنين لأن الوزيرين زئيف إلكين ويتزهار شاي لم ينتهيا من إعداد التوصيات بشأن استخدام الوسائل الرقمية للحد من المرض. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن هذه كانت ذريعة للتغطية على رحلة نتنياهو الى السعودية.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن نتنياهو التقى خلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس الموساد “يوسي كوهين”، مع ولي العهد محمد بن سلمان بحضور وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” في مدينة “نيوم” السعودية.

في حين قال الصحافي الإسرائيلي “عاميت سيغال” إن مكتب نتنياهو أبلغ صحافيين بقيام نتنياهو بزيارة للسعودية أمس الأحد.

بينما عقب رئيس وزراء الاحتلال الأسبق “ايهود اولمرت” بالقول أن هذه الزيارات لم تكن الأولى وأن زيارات مماثلة وسرية حصلت في الماضية مع الكثير من الدول الخليجية.

وتأتي الزيارة بعد يوم واحد من تصريحات وزير خارجية السعودية والذي قال إن “الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل لكن ينبغي أولا إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة”.

ووفقا لصحيفة يديعوت احرنوت فان الطائرة التي هبطت في السعودية هي طائرة تابعة لشركة غلف ستريم 4 تابعة لرجل أعمال إسرائيلي ، واستخدمها نتنياهو في الماضي عدة مرات لاجتماعات عمل في الخارج. كما أنها الطائرة التي كان من المفترض أن تقل عائلة نتنياهو لحضور حفل توقيع “اتفاقيات إبراهيم” في واشنطن ، لكن في النهاية ألغيت الرحلة على متن الطائرة الخاصة وأقلع نتنياهو على متن طائرة العال مع أعضاء آخرين من الوفد المرافق له. في العام الماضي ، أقلع نتنياهو على متن هذه الطائرة لحضور اجتماع عمل مع الرئيس بوتين في روسيا

ووفقا للصحيفة فان الرحلة الغامضة الى السعودية تاتي في ظل القضايا الساخنة في الشرق الأوسط فمن ناحية ، اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان ، ومن ناحية أخرى ، تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في مهاجمة إيران قبل نهاية فترة ولايته.

وكان ترامب قد قال، بعد توقيع كل من الاتفاقيات مع الإمارات والبحرين والسودان ، إنه يعتقد أن المملكة العربية السعودية ستنضم في النهاية إلى التطبيع مع إسرائيل.