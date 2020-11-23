"الصحة" تعلن اليوم الاثنين شفاء 229 حالة و66 وفاة و4981 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 188،410
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إلى متى ستظل دول النفط العربية قادرة على تضليل وإسكات شعوبها؟

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