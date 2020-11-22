وفاة ممرض في مستشفى البشير بفيروس كورونا اليوم الاحد

أعلن نقيب الممرضين خالد الربابعة، اليوم الأحد، عن تسجيل أول وفاة من الكوادر التمريضية المنتسبة لنقابة الممرضين بفيروس كورونا المستجد في الأردن، لممرض يبلغ من العمر 40 عاماً.

وأضاف الربابعة : أن “الممرض يعمل في قسم الحروق في مستشفى البشير حيث أصيب بالفيروس”، مؤكداً أنه لم يكن يعاني من أية أمراض مزمنة.

ويشكل المصابون بالفيروس ما نسبته 5.5% من إجمالي الكوادر الصحية العاملة في المملكة، وفق الربابعة.

وذكر الربابعة في وقت سابق، عبر برنامج “صوت المملكة”، أنه وحتى بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر “لا يوجد وفيات بين الممرضين، ولا يوجد اي ممرضين موصولين على أجهزة التنفس الاصطناعي”.