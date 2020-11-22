سقوط فنان.. المطرب المصري محمد رمضان يحاول التنصل من خطيئة احتضانه لفنان اسرائيلي في دبي/ فيديو

في محاولة للتنصل من خطيئته التطبيعية المقيتة، نشر الفنان المصري محمد رمضان، تعليقا جديدا حول أزمة صورته مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر رمضان، في حسابه على «فيسبوك»، فيديو، وهو يلتقط صورة مع شاب فلسطيني، ويوجه فيها تحية للشعب الفلسطيني، حسب قوله.

وعلق رمضان على الفيديو قائلا: «مابسألش عن بلد اللي بيتصور إلا لو هو لوحده قال، وده ڤيديو في نفس الوقت ونفس المكان مع شاب فلسطيني!! وبوجه فيه تحية للشعب الفلسطيني الشقيق!!.. تجاهل البعض لهذا الڤيديو يؤكد أن القصد ليس القضية الفلسطينية، ولكن قضيتهم الحقيقية هي المحاولة الـ1000 لإيقاف نجاحي وشعبيتي وتوجيه الجمهور لمقاطعتي ومفيش فايدة.. ثقة في الله نجاح دائماً أبداً».

وقد ظهر الفنان المصري محمد رمضان وهو يعانق مطربا إسرائيليا خلال تواجدهما في الإمارات، مما أثار حالة من الجدل.

واحتفت صفحة «إسرائيل تتكلم بالعربية»، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية بصورة الفنان المصري محمد رمضان وهو يعانق مطربا إسرائيليا، خلال تواجدهما في دبي بالإمارات.

ونشرت الصفحة الإسرائيلية الصورة وكتبت إلى جوارها: «الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي».

وعلق رمضان على الصورة قبل حذف البوست مرة أخرى، قائلًا: «لا يهمني اسمك ولا لونك، ولا ميلادك، يهمني الإنسان، ولو مالوش عنوان»، مضيفًا: «أنا لا أعلم أو أسال على أي إنسان يتصور معايا أو أتصور معاه، ومش بسأله على دينه أو جنسيته، وربنا خلقنا واحد».

وكان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد علق على واقعة نشر صورة للفنان محمد رمضان، مع فنان إسرائيلي.

وقال زكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «تواصلت مع رمضان هاتفيا، وقالي أقسم بالله ما أعرف ده مين، كنت في بلد عربي والتقطت هذه الصورة»، متابعا: «رمضان أخبرني أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط معه الصورة إسرائيلي».

وتابع: «لا أعتقد أن ذكاء محمد رمضان سيخونه، محمد مش بالغباء ده عشان يتصور مع إسرائيلي»، مشيرا إلى أنه سيستدعي رمضان رسميا إلى النقابة ويطالبه بنشر بيان رسمي لإيضاح الحقيقة.

كما انتقد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، امس السبت، ما وصفها بـ«حملات التخوين» المتوقعة بعد انتشار صورة الفنان المصري محمد رمضان برفقة المطرب الإسرائيلي عومر آدم ، وقال إنها «تستخدم دائمًا نفس الشعارات والمزايدات».

وذكر أفيخاي في تغريدة عبر «تويتر»: «حملات التخوين المتوقعة بعد انتشار صورة الفنان المصري #محمد_رمضان برفقة المطرب الإسرائيلي #عومر_آدم تستخدم دائمًا نفس الشعارات والمزايدات…كفو استهتار… أسئلة مستحقة يطرحها الإعلامي المصري أحمد موسى».

وكان الإعلامى الإماراتى حمد المزروعى قد نشر، امس السبت، صورة تجمع الفنان محمد رمضان رفقة المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبى.

وقال المرزوعى في تدوينة له عبر تويتر «أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في اسرائيل في دبي».

ومن جانبه، علق الإعلامي المصري أحمد موسى، على هذه الصورة المتداولة على السوشيال ميديا لمحمد رمضان مع شخصين إماراتي والثاني إسرائيلي، قائلا: «لازم محمد رمضان يقول إيه الحكاية ويكشف حقيقة المصيبة اللي عملها».

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «لازم محمد رمضان يقول كان يعلم بالصورة أم لا وأن هذا الشخص مطرب إسرائيلي ولا لأ، وإن كان لا يعلم عليه أن يطلعنا ماذا فعل بعدما علم».

وتابع موسى: «لو الصورة حقيقية هيكون محمد رمضان في مشكلة معانا كلنا»، لافتا إلى أنه منذ معاهدة من ١٩٧٩ لا يوجد تقارب معهم.