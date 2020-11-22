بعد انقطاع دام 6 أشهر.. استئناف التنسيق بين السلطة وإسرائيل في كل المجالات ابتداءً من غد الاثنين

قالت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الأحد، في بيان لها، أنها ستستأنف عمل مكاتبها ومديرياتها في الضفة الغربية وقطاع غزة اعتبارا من يوم غد الإثنين 23 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري.

وتابع البيان “إن عودة العمل اعتبارا من يوم غدٍ الإثنين، بهدف متابعة قضايا المواطنين والمؤسسات الرسمية والأهلية المتعلقة بالقضايا اليومية والحياتية والإنسانية المرتبطة بالموافقات المسبقة من الجانب الإسرائيلي”.

ودعت الهيئة في بيان صدر عنها المواطنين أصحاب العلاقة للتوجه لهذه المكاتب “الارتباط الفلسطيني” التابعة للهيئة العامة للشؤون المدنية، والمنتشرة في المحافظات، وتقديم المستندات اللازمة وطالبت الهيئة المواطنين بعدم التوجه إلى مكاتب الإدارة المدنية الإسرائيلية وعدم التعامل مع صفحة “المنسق”.

وأشارت الهيئة إلى أنه على المراجعين ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة.

وجاءت العودة للعمل بعد إعلان السلطة الفلسطينية، الثلاثاء المنصرم، عودة مسار العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية إلى ما كانت عليه قبل توقفها في مايو/أيار المنصرم.

وتسبب إغلاق مكاتب الهيئة، في عرقلة العديد من المعاملات الفلسطينية، بما في ذلك ترتيب تحويل المرضى من قطاع غزة، وكذلك سجلات المواليد، التي تسببت بأزمة سفر للأطفال المواليد.

وكانت الهيئة قد توقفت عن العمل في مايو/ أيار المنصرم، بعد قرار السلطة في حينه قطع العلاقات مع إسرائيل، على خلفية خطة الضم.