"الصحة" تعلن اليوم الاحد شفاء 212 حالة و64 وفاة و5268 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 183,429
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بحجة الرد على صاروخ اصاب مصنعا بمدينة عسقلان.. طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع بقطاع غزة فجر اليوم الاحد/ فيديو

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