بحجة الرد على صاروخ اصاب مصنعا بمدينة عسقلان.. طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع بقطاع غزة فجر اليوم الاحد/ فيديو

قصفت الطائرات الحربية الاسرائيلية، فجر اليوم الاحد ، أهدافاً للمقاومة الفلسطينية جنوب غرب مدينة غزة بعدة صواريخ ، كما تم قصف نقطة رصد للمقاومة شرق مدينة غزة وموقع للمقاومة غرب خان يونس وقصف موقع بمنطقة المحررات بين غرب خانيونس ورفح.

وكان جيش الاحتلال اطلق قذيفة واحدة مساء السبت على الأقل تجاه نقطة رصد لقوات الضبط الميداني التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

ولم يوقع القصف أي إصابات، في حين أنه أحدث أضرارًا بالمكان المستهدف.

وقالت وسائل إعلام عبرية، مساء امس السبت، أن صافرات الإنذار دوت في المستوطنات المجاورة لقطاع غزة (غلاف غزة)، بزعم إطلاق صاروخ من القطاع.

وأفاد مراسل قناة 13 العبرية، أن صاروخاً سقط فوق مصنع واحدث اضرارا مادية به، وان منظومة القبة الحديدية لم تتصد للصاروخ ولم يتم تفعيلها.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه تم رصد اطلاق صاروخ من قطاع غزة، وفشلت منظومة القبة الحديدية في التصدي له.

وكانت القناة 13 العبرية، قد أفادت مساء السبت، بأن صاروخا أطلق من قطاع غزة، سقط في المنطقة الصناعية بمدينة عسقلان.

فيما ذكر موقع حدشوت بتخون ساديه العبري، أنه تم العثور على الصاروخ الذي أطلق مساء السبت من غزة تجاه عسقلان، حيث سقط فوق مخزن لأحد المصانع بالمدينة، ولا يوجد إصابات، لكنه تسبب بأضرار.

من جهته، أوضح موقع كودكود العبري، أن إطلاق النار على عسقلان لم يشمل صاروخا واحدا فقط، لافتا أنه لأسباب تتعلق بالرقابة، لا يمكن تحديد مكان عمليات الإطلاق الأخرى، لكن كان هناك أيضا إطلاق قذائف هاون، و‏يبدو أن الصاروخ على علاقة مباشرة بكورونا ..

وأضاف الموقع العبري، أنه بحسب تقدير القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، سيكون هناك المزيد من الصواريخ بالايام القادمة‏.

ونوهت وسائل الإعلام العبرية، أنه للمرة الثانية في أقل من أسبوع، اخطأت القبة الحديدية ولم يعترض الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الإحتلال: “متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة”.